«Молитесь за меня»: Стали известны подробности о болезни Толкуновой

Российская артистка Валентина Толкунова известна своим легендарным исполнением песен, покоривших всю страну. Среди них: «Кабы не было зимы», «Я не могу иначе», «Стою на полустаночке» и многие другие.

Очень мало кто знал, какие трудности приходилось преодолевать певице в течение многих лет. Она часто была оторвана от ребенка из-за постоянных выступлений и не смогла обрести крепкую семью.

Ее отношения с мужем со временем стали напряженными. Тем не менее, артистка всегда заботилась о своем супруге, особенно — после того, как он попал в автокатастрофу. В результате полученных травм он потерял зрение и слух. Певица не бросила его и наняла работников, которые постоянно ухаживали за ним в ее отсутствие. Через полтора месяца после аварии он скончался.

Сама Толкунова еще с начала 90-х годов боролась с раком молочной железы. Она проходила курс химиотерапии и, когда знаменитость уже подумала, что болезнь отступила, опухоль вновь дала о себе знать. В 2006 году из ее организма удалили метастазы, но и это в полной мере не помогло.

Когда артистка проверяла свое здоровье в очередной раз, врачи поставили диагноз — рак мозга. Она отказалась от лечения в Америке, ведь все свои деньги вкладывала в сына и помогала своей матери.

Несмотря на ухудшающееся самочувствие Толкунова продолжала выступать, — ее часто звали на различные корпоративы.

Тем не менее, в 2009 году она неожиданно отказалась от одного из концертов, не объясняя причину. И лишь сказала своим близким: «Молитесь за меня».

22 марта 2010 года певица впала в кому. Черед два часа она скончалась.

Известно, что после смерти матери сын исполнил ее желание — занялся организацией концертов, в репертуар которых входят исключительно русские народные композиции. Об этом пишет «СтарХит».

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