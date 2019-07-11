«Алла меня вытащила»: Киркоров рассказал о том, как его спасла Примадонна

Эстрадный певец Филипп Киркоров поделился воспоминаниями о романе с Примадонной и признался, что ему очень повезло, что он был супругом «женщины, которая поет».

Пара провела в браке 11 лет, сыграв свадьбу в 1994 году. В начале семейной жизни у артиста случилось несчастье — его мать скончалась от онкологического заболевания. Тогда, вспоминает Киркоров, Пугачева помогла ему найти в себе силы не падать духом окончательно.

— В тот момент все катилось под откос. И Алла меня из этого штопора вытащила. Подняла на совершенно иную ступень в жизни. Дала возможность творить, петь, — рассказывает певец.

Спустя много лет после разрыва звезды все еще сохраняют хорошие отношения, хотя иногда Примадонна уверяет, что Киркоров любит только себя, а к ней он не испытывал чувств.

По словам артиста, окружающим не дано знать, как на самом деле обстоят или обстояли дела с их личной жизнью.

— Это внешняя оболочка и фантик. Вы же не знаете, какая конфетка внутри и какие у нас взаимоотношения с Аллой, когда нет камер и никого вокруг, — пояснил певец в интервью «Собеседнику».

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