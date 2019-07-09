Милявская рассказала, как Киркоров избавляется от стресса
Лолита Милявская рассказала о вредных привычках звезд шоу-бизнеса. В частности, она объяснила, что сама она почти не употребляет алкоголь. Певица призналась, что хотела бы избавиться от нецензурной лексики, которую часто использует в разговоре с людьми и намерена бороться с этой неприятной привычкой.
В программе «Эксклюзив» на Первом канале она также рассказала, что многие известные люди начинают злоупотреблять спиртными напитками из-за обрушившейся на них славы, чтобы справиться с каждодневным стрессом.
Когда речь зашла о российском певце Филиппе Киркорове, артистка поведала, что знаменитость не пьет алкоголь вовсе. У него есть свои способы отвлечься от волнения и усталости. По ее словам, певец предпочитает снимать стресс в магазинах, покупая модные вещи.
Милявская призналась, что раньше для того, чтобы успокоиться после трудного дня она красила перила, мыла полы в подъезде и читала нравоучения тем, кто курит на лестничной клетке, пишет Рамблер.
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