Эдита Пьеха рассказала, что раньше дочь считала ее суррогатной матерью

Илона Броневицкая рассказала, — она много лет считала, что ее вырастила бабушка.

В программе «Семейные тайны с Тимуром Еремеевым» Эдита Пьеха объяснила, что дочь в юности часто называла ее суррогатной матерью.

Дело в том, что Броневицкая сильно обижалась на мать из-за нехватки внимания с ее стороны, причиной чему был плотный гастрольный график.

Сама Пьеха рассказала, что не планировала выступать после рождения дочери, однако вернуться на сцену ее заставил супруг Александр Броневицкий. Он сказал, что певицу любят и хотят видеть во всех городах России.

В конце концов Пьехе пришлось уступить мужу и оставить ребенка бабушке, отправившись в гастрольный тур. Пьеха рассказала, что ее график был очень насыщенным, — из-за этого она редко видела своего ребенка.

Сама Броневицкая, повзрослев, изъявила желание жить с отцом. Тем не менее, время сгладило острые углы в отношениях между матерью и дочерью, и Пьеха вернула доверие Броневицкой, пишет Teleprogramma.

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