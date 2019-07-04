Жизнь актера фильма «Мимино» Фрунзика Мкртчяна разрушила шизофрения жены
4 июля день рождения у советского актера Фрунзика Мкртчяна. Артисту могло бы исполниться 89 лет.
Мкртчян, известный по таким фильмам, как «Мимино», «Кавказская пленница», казался окружающим веселым и жизнерадостным. Однако в личной жизни у него были большие трудности. Его судьбу определил страшный диагноз «шизофрения», поставленный сначала его жене, а после и сыну.
Семейная жизнь Мкртчяна омрачилась через несколько лет семейной жизни. В поведении супруги обнаружились странности: она все чаще устраивала сцены ревности и становилась агрессивной. Артист обратился к специалистам, те выявили у женщины психическое заболевание.
Он пытался спасти жену, возил ее на лечение в Ереван и за границу. Однако попытки были безуспешны. Позже выяснилось, что заболевание передалось и сыну пары.
Данные события оставили глубокий след в жизни актера. Мкртчян пристрастился к алкоголю, начал отказываться от ролей в кино, пишет Teleprogramma.
Артист умер в декабре 1993 года от сердечного приступа в возрасте 63 лет.
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