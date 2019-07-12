«Тихие сердечные приступы»: названа неожиданная причина преждевременной смерти
Смерть от внезапной остановки сердца может быть вызвана так называемыми тихими сердечными приступами, которые остаются незамеченными. К такому выводу пришли специалисты по итогам проведенного анализа данных о 5869 жителях Северной Финляндии, умерших в период между 1998 и 2017 годами.
Из числа этих людей у 1322, по данным проведенных вскрытий, были обнаружены рубцы на сердце, свидетельствующие о сердечных приступах при жизни.
Такие «тихие» сердечные приступы могут происходить на протяжении жизни в более раннем возрасте. Среди их симптомов медики выделяют тошноту, головокружение, дискомфорт в области груди, расстройство желудка, мышечную боль, онемение частей тела, чрезмерную потливость и внезапную усталость.
Результаты работы специалистов опубликованы в журнале JAMA Cardiology.
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