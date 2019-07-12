Рэпера R Kelly арестовали по подозрению в торговле людьми
• 10:48 • 12 июля 2019
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Рэпера обвинили в вовлечении несовершеннолетних в проституцию, распространении детской порнографии
Фото: Официальная станица Ар Келли в Instagram (https://www.instagram.com/rkelly)
В США арестовали известного американского исполнителя Ар Келли. Ему предъявили обвинения по 13 пунктам, однако свою вину артист полностью отрицает.
Рэпера подозревают в вовлечении несовершеннолетних в проституцию, распространении детской порнографии, а также торговле людьми, сообщает РЕН ТВ.
Напомним, Ар Келли нарушил закон не в первый раз. В феврале 52-летнего исполнителя арестовали за сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах. Как оказалось, среди четырех жертв трое были несовершеннолетними.
При первом привлечении к ответственности рэпер также отвергал все обвинения. Кроме того, ему удалось выйти из-за решетки под залог.
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