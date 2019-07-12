Пятница 12 июля , 11:07
Дождь + 14 °
Город
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Гибель подводников на АС-12
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Образование

Проекты МИИТ получили грантовую поддержку от Росмолодежи

Мария Макаревская
• 10:58 • 12 июля 2019
На участие в конкурсе среди образовательных организаций высшего образования были поданы 2523 заявки от 380 вузов страны
0
doc766ps2h097tamjs1o4j
На участие в конкурсе среди образовательных организаций высшего образования были поданы 2523 заявки от 380 вузов страны
Фото: Пресс-служба Российского университета транспорта

Три проекта Российского университета транспорта (МИИТ) стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Проекты РУТ (МИИТ) получили грантовую поддержку на общую сумму 5,6 миллиона рублей.

Заседание конкурсной комиссии, на котором подвели итоги и определили победителей, состоялось 4 июля в Федеральном агентстве по делам молодежи. Грантовую поддержку получили проекты: «Музей боевой славы и истории гимназии РУТ (МИИТ)», «Московский студенческий фестиваль боевых искусств» и «Международный фестиваль студентов транспортных вузов «ТранспАрт».

«Конкурс впервые проводится в таком формате, раньше поддержка для вузов проводилась только по линии Министерства образования и науки РФ. Во Всероссийском конкурсе молодежных проектов смогли принять участие все бюджетные образовательные учреждения высшего образования. Это важный для нас этап, в котором мы получили много заявок», — отметил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

На участие в конкурсе среди образовательных организаций высшего образования были поданы 2523 заявки от 380 вузов страны.

Читайте также: Выпускникам медицинского колледжа торжественно вручили дипломы

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку
Количество положительных оценок госуслуг москвичами за год увеличилось
11:4512 июля 2019
Город
Один из энергоблоков Белоярской АЭС отключили после сигнала о неполадках
11:4512 июля 2019
Происшествия
Работы по монтажу эскалаторов стартовали на станции «Авиамоторная»
11:4012 июля 2019
Город
Политолог назвал обыски по делу Порошенко частью пиар-компании Зеленского
11:3912 июля 2019
Внешняя политика
Появились подробности состояния здоровья пострадавших при пожаре в Мытищах
11:3312 июля 2019
Происшествия
Облачная и дождливая погода сохранится в Москве на следующей неделе
11:2012 июля 2019
Город
Россия начала поставлять зенитно-ракетные комплексы С-400 в Турцию
11:1312 июля 2019
Внешняя политика
Новый скейтпарк построят на территории поселения Сосенское
11:0912 июля 2019
Город
Более 8 тысяч рельсовых подкладок установят на Сокольнической линии метро
11:0912 июля 2019
Город
Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Москве
11:0112 июля 2019
Происшествия
Следствие проверит факт насилия над сестрами Хачатурян со стороны их отца
11:0012 июля 2019
Происшествия
Банк России аннулировал лицензию «Национального банка взаимного кредита»
10:4712 июля 2019
Общество
Жилой дом довоенной постройки в Хамовниках отремонтируют
10:4512 июля 2019
Город
Милонов предложил создать государственное агентство знакомств для одиноких
10:3812 июля 2019
Общество
Депутат назвал шантажом поправку о санкциях США против госдолга России
10:3812 июля 2019
Внешняя политика
СМИ: Замгенпрокурора России Малиновский написал заявление об отставке
10:3512 июля 2019
Происшествия
Защитная система объектов жизнеобеспечения Москвы прошла проверку
10:2812 июля 2019
Армия
Светомузыкальное шоу на Смоленском метромосту будут проводить каждый вечер
10:2012 июля 2019
Город
Россиянку убило ударом молнии во время отдыха на пляже
10:1112 июля 2019
Происшествия
Выделенная полоса появится на улице Красная Пресня с 15 июля
10:0512 июля 2019
Транспорт
Десять человек утонули после падения автомобиля в реку на востоке Сибири
10:0012 июля 2019
Происшествия
Москвичка за полгода отдала гадалке миллион рублей
09:5712 июля 2019
Происшествия
Украина опротестовала решение России по «Всемирному конгрессу украинцев»
09:4612 июля 2019
Внешняя политика
Мошенники похитили биткоины на 3,2 миллиона рублей у двоих мужчин в Москве
09:4412 июля 2019
Происшествия
Минтранс рассмотрит идею установки на дорогах нового знака
09:3412 июля 2019
Внутренняя политика
Женщина напала на мастера и похитила волосы в столичном салоне красоты
09:3312 июля 2019
Происшествия
Центробанк отозвал лицензию у «Частного расчетно-кассового центра» в Москве
09:2312 июля 2019
Общество
Неизвестные, угрожая продавцу, похитили в магазине две банки кофе
09:2012 июля 2019
Происшествия
Первые шаги в бизнесе поможет сделать москвичам «Акселератор социальных проектов»
09:1812 июля 2019
Город
Отдыхавшую на Бали россиянку направили в лечебницу за неадекватное поведение
09:1612 июля 2019
Происшествия
«Росконтроль» выявил кишечную бактерию в говяжьем языке одной торговой сети
08:5712 июля 2019
Товары
Банк России отозвал лицензию у НКО «21 век»
08:3912 июля 2019
Общество
Конгресс США принял поправку о «настоящих, серьезных санкциях» против России
08:3212 июля 2019
Внешняя политика
Стало известно, сколько российских пар сыграли свадьбу в необычных локациях
08:3012 июля 2019
Город
Московский планетарий пригласил горожан полюбоваться лунным затмением
08:2212 июля 2019
Город
Девять автобусных маршрутов появилось по предложению москвичей
08:2212 июля 2019
Транспорт
«Роскачество» дало рекомендации по выбору качественного шашлыка
08:0012 июля 2019
Потребление
Станции БКЛ «Авиамоторная» и «Лефортово» планируют открыть в конце года
07:5312 июля 2019
Город
Стали известны самые популярные интернет-сервисы среди москвичей
07:2912 июля 2019
Город
Участок Сокольнической линии метро закроют с 13 по 21 июля
07:2812 июля 2019
Транспорт
Названы наиболее склонные к ожирению домашние питомцы
07:1312 июля 2019
Животные
Экологи предупредили о схожих со съедобными ядовитых грибах
06:5312 июля 2019
Потребление
Прохладная сырая погода завершит рабочую неделю в Москве
06:1212 июля 2019
Город
Офтальмолог призвала приучать детей к солнечным очкам
05:5112 июля 2019
Здоровье
Гидрометцентр пообещал москвичам возвращение летнего тепла
05:1512 июля 2019
Город
Опубликован рейтинг вузов, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
04:5512 июля 2019
Рынок труда
Число сирот в Москве сократилось почти втрое
04:2912 июля 2019
Дети
МЧС подтвердило полную ликвидацию пожара в Мытищах
04:0612 июля 2019
Происшествия
Главный диетолог Москвы рассказала о пользе шоколада для сердца
03:4512 июля 2019
Здоровье
Девушка пропала в Бирюлевском дендропарке
03:2012 июля 2019
Происшествия
Эксперты объяснили рост числа неоплаченных «писем счастья»
02:5612 июля 2019
Общество
Расписание электричек Ленинградского направления изменят до конца июля
02:3312 июля 2019
Транспорт
Работа «Твиттера» возобновлена после масштабного сбоя
01:5512 июля 2019
Происшествия
Искусственный интеллект обыграл в покер лучших мастеров
01:3712 июля 2019
Технологии
Начался прием заявок на выдачу парковочных разрешений по новому порядку
00:5312 июля 2019
Город
Евгения Медведева и Алина Загитова выступят в Москве
00:3712 июля 2019
Спорт
МГУ поможет собрать в школу иркутских первоклассников
00:1512 июля 2019
Общество
Расписание электричек Казанского направления изменят до конца июля
23:5411 июля 2019
Транспорт
Двое человек погибли в аварии на Лихоборской набережной
23:3511 июля 2019
Происшествия
Леонид Слуцкий назвал условие оживления российско-украинского диалога
23:1611 июля 2019
Внешняя политика
Две машины столкнулись на МКАД в районе Щелковского шоссе
22:5711 июля 2019
Происшествия
Замглавы Пенсионного фонда России признал вину и подал в отставку
22:5011 июля 2019
Происшествия
СК проверит информацию о проблемах людей после покупки помещений в столичных домах
22:4711 июля 2019
Происшествия
Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны нашли в Москве
22:3311 июля 2019
Происшествия
Эксперт назвал сроки исчезновения самых массовых профессий в России
22:1911 июля 2019
Общество
Расписание некоторых электричек Рижского направления изменится 12 и 13 июля
22:0511 июля 2019
Транспорт
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
21:4011 июля 2019
Рынок труда
Около 900 тысяч пассажирских мест в сутки появятся с запуском МЦД
21:2611 июля 2019
Транспорт
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории
21:2611 июля 2019
Кино
СК возбудил уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян
21:0511 июля 2019
Закон
Пермское кафе убрало рекламу «божественной шаурмы» после критики РПЦ
20:5811 июля 2019
Общество
Аэропорт Шереметьево поддержал инициативу о возврате в авиагавани курительных комнат
20:5011 июля 2019
Общество
Владимир Путин поинтересовался ролью Терезы Мэй на переговорах по Донбассу
20:1911 июля 2019
Внешняя политика
Сергей Собянин сообщил, что в Коммунарке построят дворец спорта
20:1911 июля 2019
Город
Главу МВД Крыма отправили в отставку
20:1911 июля 2019
Внутренняя политика
Стали известны подробности гибели россиян в Греции
19:5611 июля 2019
Происшествия
Зеленский выступил против «навязываемой Россией федерализации»
19:5611 июля 2019
Внешняя политика
Сотрудники Росгвардии вернули матери потерявшегося в Москве ребенка
19:4111 июля 2019
Происшествия
Глава МИД Украины прокомментировал отказ Рады от его отставки песней
19:4111 июля 2019
В мире
Кинотелецентр планируют построить в Сокольниках
19:3711 июля 2019
Город
Кличко обсудил с Зеленским свою отставку
19:3711 июля 2019
В мире
Пассажиры ЦППК с начала лета перевезли более 80 тысяч велосипедов
19:3311 июля 2019
Город
Автозаводский мост ждет пескоструйная очистка
19:3111 июля 2019
Город
Назван способ проведения «неполитического» телемоста между РФ и Украиной
19:2211 июля 2019
Общество
Стилизованные под XIX век фонари установили в усадьбе «Архангельское»
19:0611 июля 2019
Город
Владимир Путин впервые поговорил по телефону с Владимиром Зеленским
19:0611 июля 2019
Внешняя политика
Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя
19:0311 июля 2019
Внутренняя политика
Сергей Собянин провел ряд кадровых перестановок
18:5611 июля 2019
Город
Тело федерального судьи нашли в центре Волгограда
18:5411 июля 2019
Происшествия
Актер и режиссер Олег Дмитриев ушел из жизни в возрасте 49 лет
18:5311 июля 2019
Происшествия
Имущество на 20 миллиардов рублей арестовали у экс-министра Абызова
18:5311 июля 2019
Закон
Глава Мосгоризбиркома отметил непредвзятое отношение УИК ко всем кандидатам
18:4711 июля 2019
Технологии
Гейм-дизайн и спортивное право: столичных учеников ждут новые дисциплины
18:4611 июля 2019
Город
Климатолог РАН назвал экстремальным прогноз о потеплении в столице на 5,5 градуса
18:4211 июля 2019
Город
Центр Рошаля сообщил об улучшении состояния девочки из Ингушетии
18:3911 июля 2019
Здоровье
Две машины столкнулись на юго-востоке Москвы
18:3811 июля 2019
Происшествия
Стартовала реконструкция кинотеатра «Звездный» на «Проспекте Вернадского»
18:3111 июля 2019
Город
«Роскачество» заявило о начале исследования дизельного топлива
18:2811 июля 2019
Общество
Физтех пригласил школьников попробовать себя в геномной инженерии
18:2411 июля 2019
Город
Обвиняемым в получении взяток сотрудникам таможни вменяют шесть эпизодов
18:1411 июля 2019
Закон
Суд назначил дату рассмотрения дела об угоне лайнера Сургут — Москва
18:1211 июля 2019
Закон
Психолог: У Станислава Черчесова непростой характер
18:1211 июля 2019
Спорт
Появилось видео прогулки Зеленского по зоне отчуждения в Чернобыле
17:4511 июля 2019
В мире
Сенсорная комната и IT-стена появятся в столичном центре помощи детям
17:4211 июля 2019
Город
Мать убитой в столице стюардессы поделилась подробностями из ее жизни
17:4011 июля 2019
Происшествия
Экс-вратарь сборной России уйдет с поста министра спорта Северной Осетии
17:3311 июля 2019
Спорт
Более 100 парковочных мест организуют на северо-западе столицы
17:2511 июля 2019
Город
Мэр Харькова рассказал о восстановлении в городе бюста Жукова
17:1811 июля 2019
Общество
«Лежачих полицейских» установят на улице Косыгина
17:1511 июля 2019
Транспорт
Видео тушения пожара на съемочной площадке «Гарри Поттера» появилось в Сети
17:1411 июля 2019
В мире
Ангела Меркель заявила, что ответственно следит за своим здоровьем
17:1011 июля 2019
В мире
Жителей столицы призвали не трогать молодых соколов-пустельг
17:0111 июля 2019
Животные
Сенатор оценил потери Грузии от предполагаемого российского эмбарго
17:0111 июля 2019
Внешняя политика
Суд ЕС отменил часть санкций в отношении Виктора Януковича
16:5711 июля 2019
В мире
Ограничение движения введут на ряде столичных улиц
16:5211 июля 2019
Транспорт
Путин отреагировал на предложение о расширении «нормандского формата»
16:4711 июля 2019
Внешняя политика
Количество маломобильных пассажиров поездов возросло на 76,3 процента
16:4611 июля 2019
Транспорт
Минкультуры прокомментировало ситуацию с конкурсом для поддержки режиссеров
16:3311 июля 2019
Общество
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали открытое горение в Мытищах
16:1811 июля 2019
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело после пожара в Мытищах
16:1411 июля 2019
Происшествия
Загрузить еще

Обманываться рады. Как используют внушение в преступных ц...

10 июля 16:07
Эфиры Вечерка-ТВ

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Митрополит Калужский и Боровский Климент

«Верх» апостолов

Михаил Виноградов

В Киеве завелся корифей-филолог

Юлия Волосатая

Дождь внутри

Никита Миронов

Смертельно опасная красота стюардессы...

Борис Орлов

Королева с голой попой: что она может дать миру...

Лера Бокашева

Сантехник из «Матрицы»

Екатерина Петрова

Рейтинг водительской невнимательности...

Анатолий Сидоров

Диван у барина отняли

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER