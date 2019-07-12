Проекты МИИТ получили грантовую поддержку от Росмолодежи
Три проекта Российского университета транспорта (МИИТ) стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Проекты РУТ (МИИТ) получили грантовую поддержку на общую сумму 5,6 миллиона рублей.
Заседание конкурсной комиссии, на котором подвели итоги и определили победителей, состоялось 4 июля в Федеральном агентстве по делам молодежи. Грантовую поддержку получили проекты: «Музей боевой славы и истории гимназии РУТ (МИИТ)», «Московский студенческий фестиваль боевых искусств» и «Международный фестиваль студентов транспортных вузов «ТранспАрт».
«Конкурс впервые проводится в таком формате, раньше поддержка для вузов проводилась только по линии Министерства образования и науки РФ. Во Всероссийском конкурсе молодежных проектов смогли принять участие все бюджетные образовательные учреждения высшего образования. Это важный для нас этап, в котором мы получили много заявок», — отметил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.
На участие в конкурсе среди образовательных организаций высшего образования были поданы 2523 заявки от 380 вузов страны.
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