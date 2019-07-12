Облачная и дождливая погода сохранится в Москве на следующей неделе
Погода в Москве на следующей неделе будет определяться циклоном, который принесет новую порцию дождей, сообщают синоптики центра «Фобос».
В понедельник, 15 июля, в столичном регионе сохранится прохладная погода с переменной облачностью, температура воздуха днем составит 19–21 градус, местами пройдут небольшие дожди.
Во вторник в Москву с юга придет циклон. Днем будет облачная погода, временами ожидается небольшой дождь, а температура не превысит 20–22 градусов. Аналогичная погода сохранится и в среду.
В четверг и пятницу ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром до 8–13 метров в секунду. В дневные часы столбики термометров будут держаться на уровне 17–23 градусов, пишет «Газета.ру».
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