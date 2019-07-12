Количество положительных оценок госуслуг от москвичей за год увеличилось
Москвичи стали чаще пользоваться государственными услугами. Кроме того, пользователи оставляют больше положительных оценок. Информацию об этом сообщили в пресс-службе главного контрольного управления Москвы.
За год количество положительных оценок возросло до 86 процентов.
— Этому в том числе способствовал и эффективный контроль предоставления государственных услуг, который осуществляется нашим ведомством, — приводятся в материале слова замначальника главного контрольного управления столицы, начальника управления контроля предоставления госуслуг Елены Клименко.
По словам эксперта, менее 15 процентов москвичей испытывают какие-либо затруднения при получении государственных услуг, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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