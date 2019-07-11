Активные женщины развивают современные технологии

За обсуждением вопроса на дискуссионной площадке конференции ALMA_conf следила корреспондент «Вечерней Москвы».

Первым слово взял генеральный директор технопарка Ренат Батыров.

— Я должен совершить каминг-аут. Я сексист, я шовинист, — заявил он.

Аудитория, в большинстве своем состоявшая из женщин, которые пришли послушать выступления разрушающих гендерные стереотипы спикеров, напряглась.

— Я уже 25 лет занимаюсь технологиями, и женщины в технологиях — круче, сильнее, умнее и мощнее мужчин, — продолжил спикер.

На Батырова обрушился шквал аплодисментов.

— Говорю это не просто так. У меня в Астрахани осталась компания, в которой 9 из 10 менеджеров — девушки. И уже шестой год они успешно управляют компанией без меня. К тому же около 80 процентов всех доходов технопарка, а это миллиард рублей в год, тоже приносят мне девушки-руководители и управляемые ими команды. Женщины не только прекрасные программисты и разработчики, но и сильнейшие менеджеры в IT, — рассказал глава технопарка.

Руководитель Центра занятости Москвы Роман Шкут отметил, что всячески старается способствовать приходу женских кадров в ИТ-сферу.

— Мы заметили, что уменьшается спрос населения на такие классические направления в образовании, как бухгалтерское, юридическое, экономическое. Растет интерес к ИТ. Мамочка родила ребенка, ей скучно, она начинает выпекать, шить, что-то продавать. Как сейчас это делается? Посредством соцсетей. Поэтому мы закупили курсы очень интересного специалиста Инди Гогохии. На базе технограда она бесплатно обучает мам в декрете с детьми до трех лет, как правильно таргетировать, повышать конверсию, настраивать контекстную рекламу и прочее. Мы готовы и дальше расширять выбор обучающих программ в эту сторону, — сказал Шкут.

Руководитель агентства по подбору и оценке топ-менеджеров HR4PR Ольга Дементьева призвала женщин, ищущих работу, не бояться выходить за рамки и пробовать новое.

— Подумайте, кто вы и чем хотите заниматься. Составьте топ-5 компаний, где мечтаете работать, и пишите напрямую руководителям и сотрудникам компании: «Я занимаюсь тем-то, хочу у вас работать потому-то, я очень лояльна, мне нравится то, что вы делаете». Резюме можно не отправлять. Это короткое сообщение перевернет вашу карьеру, я обещаю! Люди не думают, что так можно, но я видела это много раз! — заверила она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Грин, организатор форума:

— В IT-компаниях России работает не более 20 процентов женщин. С помощью форума мы хотим обратить внимание прекрасного пола на перспективы карьерного роста в этой области. Ведь не за горами массовые сокращения специальностей, которые перестают быть востребованными на рынке труда в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов.

СПРАВКА

ALMA_conf собрала более 400 участников и 30 спикеров. Среди них — профессионалы IT-индустрии и руководители крупных российских и международных компаний, которые рассказали участникам, как и с чего начинать карьеру в IT. Ведь, по мнению организаторов, к 2030 году большая часть привычных нам профессий уйдет в историю.

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