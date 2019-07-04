Из мечтателей в бизнесмены. Три истории успеха, которые покорили сердца людей

Новые детские книжки

В ноябре 2017 года недалеко от Чистых прудов Наталия Платонова, Сергей Карпов и Поля Плавинская основали «Маршак» — первый в городе «независимый детский книжный магазин».

По признанию ребят, с самого начала они не ставили перед собой задачу завоевывать особую нишу на рынке, и бизнес-стратегии в привычном понимании у них тоже не было:

— Просто проанализировали ситуацию и поняли, что в Москве нет подобного книжного пространства, где можно познакомиться с самой современной детской и подростковой литературой, а нам как родителям оно жизненно необходимо, чтобы полноценно общаться с детьми. Когда мы только запускались, многие крутили у виска и давали нам год-два, не больше, на то, чтобы отчаяться и закрыться. Но, как видите, мы до сих пор выезжаем: на своих амбициях, желании развиваться во что бы то ни стало, к нам регулярно приходят единомышленники. По сути, это новая культурная точка на карте Москвы, где проводятся встречи с авторами и переводчиками, обсуждения, мастер-классы и выставки.

На московской книжной площадке «Маршак» всегда готовы встретить взрослых и подростков, чтобы познакомить с современной детской литературой Фото: «Маршак»

Наталия, Сергей и Поля считают, что основной катализатор развития города — это неравнодушные люди, которые в нем живут. Однако не скрывают своих чаяний:

— Во многих городах Европы аналогичные проекты получают поддержку со стороны местной администрации, и мы искренне надеемся когда-нибудь до этого дорасти.

Дом у парка

Нередко именно социальные предприниматели подсказывают инновационные пути для решения острых общественных проблем. На Западе социальное предпринимательство является достаточно распространенным явлением, приносящим выгоду всем — и самим бизнесменам, и обществу, и правительству.

В России данным видом деятельности пока занимается менее одного процента общего числа бизнесменов. Но ярких примеров с каждым годом становится все больше.

Наталья Перязева — основательница частного пансионата для пожилых людей в Москве. Организация предоставляет не просто стандартные услуги по уходу, а стремится дать нечто большее: душевное тепло домашнего вечера, свободу передвижений и действий, развлекательную программу, общение с детьми, ощущение значимости каждого постояльца.

— Мне очень нравится формулировка «Сила маленьких шагов»! — говорит Наталья. — Конечно, не вяжется микробизнес районного масштаба с глобальными изменениями в городе и обществе, однако без таких положительных примеров прорывов и не будет. Да, мы не меняем судьбы всех москвичей, но мы делаем жизнь тех, кто взаимодействует с нами, в чем-то легче, а значит — эти люди получат дополнительную силу принести обществу пользу в свой черед.

Почти за четыре года существования пансионат Перязевой был удостоен множества наград, в том числе несколько раз признавался лучшим социальным проектом, реализованным женщиной-предпринимателем.

Наталья Перязева нашла свое призвание в помощи пожилым людям, созданный ей пансионат удостоен многих наград Фото: Личный архив

Говоря о планах на будущее, Наталья скромно заметила, что хочет и дальше качественно выполнять свою работу, делая людей счастливее.

Адвокат прекрасного пола

Появляются в столице и эксклюзивные услуги — сегодня каждая москвичка может получить юрпомощь по любым вопросам в... юридическом бутике для женщин: будь то ситуации, связанные с совершением покупок и бытовыми услугами, или ведение своего бизнеса. Автор проекта — адвокат Ольга Волкова.

— Сегодня я вижу расцвет мелкого предпринимательства, фриланса и хенд-мэйда, так в народе называют продажу товаров собственного производства. Например, все популярнее пошив дизайнерских платьев, создание авторской косметики и снеков для здорового питания, онлайн-школы обучения иностранным языкам, — делится Ольга. — Поэтому, помимо юридического бутика «Женщины Vправе», я также провожу обучающие курсы. Кто-то хочет найти заработок на период декрета, кто-то желает монетизировать хобби и, наконец, получать не только духовное удовольствие от любимого дела, но и материальную выгоду, третьи вообще желают сменить род деятельности и попробовать себя на новом поприще. Москвичи создают новые бизнесы, а я стараюсь подстелить им соломки, рассказываю, как окунуться в эту историю юридически грамотно и почему сегодня работать «в серую» невыгодно...

Ведение бизнеса «в белую» — это, конечно же, налоги. Поэтому свою роль в изменении Москвы героиня описывает просто: «Повышение юридической грамотности и способствование росту числа легальных предпринимателей».

Однако, уверена адвокат Ольга Волкова, для более интенсивного развития мегаполиса необходимо также выходить на новый уровень социальной ответственности бизнеса:

— Я считаю, предприниматели должны обязательно нести социальную нагрузку, оказывать какую-то долю услуг безвозмездно, pro-bono (от лат. pro bono publico — «ради общественного блага». — «ВМ».). Допустим, некоторые сегодня делают скидки для пенсионеров на товары в определенные дни или часы. Благодаря такому подходу уровень удовлетворенности населения будет выше, а следом поднимется и уровень развития Москвы и России в целом.

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