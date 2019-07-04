Творческие индустрии спасают от экономического кризиса

Чуть больше десяти лет назад в столице начали появляться частные крупные выставочные комплексы и площадки для творческих индустрий, сформировав несколько креативных кластеров. За время своего существования они изменили представление горожан об искусстве, привлекли новых людей в малый бизнес, основанный на творчестве, и помогли выразить свою позицию творческой интеллигенции через искусство.

В 2007 году Софья Троценко создала крупнейший в стране Центр современного искусства «Винзавод». Деятельность центра делится на две части: проекты одиннадцати галерей, находящихся на территории центра, и некоммерческие всероссийские проекты. Системная работа была замечена в мэрии, и в 2012 году Софья покинула свое детище и начала работать замруководителя аппарата вицемэра Москвы. После окончания госслужбы Софья вернулась на Винзавод, где и по сей день занимается популяризацией современного искусства.

— Софья, какую роль, на ваш взгляд, играют творческие индустрии в современной экономике стран, городов и, собственно, Москвы?

— В последние годы они являются одним из приоритетов экономического развития ведущих стран. Но если для Европы творческие индустрии были поначалу антикризисным средством, особенно для тех городов, где было много промышленных предприятий и производств, то для стран Азии креативные программы стали «работой на опережение», важным инструментом для трансляции своих ценностей. Творческие индустрии включают музыку, изобразительное искусство, кино, моду, издательское дело, рекламу, дизайн, интернет...

Сегодня именно творческие профессии выходят на первый план с переходом от индустриальной эпохи к инновационной — экономике знаний. Еще полвека назад самыми дорогими компаниями были промышленные или добывающие предприятия. Сегодня же мы первым делом вспомним об Apple, Google, SpaceХ, Amazon или eBay. И Москва не исключение.

В креативных индустриях заняты около 500 тысяч жителей столицы. Собственно, по своей доле творческие индустрии Москвы уже вполне сопоставимы с традиционной промышленностью.

И дело не только в том, что крошечные дизайнерские бюро, рекламные агентства или издательства со временем превращаются в международные бренды. Но атмосфера творческого поиска, инноваций, наконец, хорошего вкуса порождает новые идеи. Талантливые люди стремятся туда, где живут такие же, как они, туда, где им будет комфортно. В итоге творческие индустрии оказывают благотворное влияние на социальный климат городов в целом: это возможности самореализации, комфортные пространства с интеллектуальными кафе, городской скульптурой, музеями, дизайнерскими магазинами. Растет туристическая и инвестпривлекательность города.

— Расскажите о трендах: что такое сегодня творческие кластеры в Москве, какие у них перспективы, как строится взаимодействие с властями?

— В свое время Винзавод, первый частный творческий кластер РФ, возник из идеи создания комфортного места для всех участников артпроцесса: художников, галерей, коллекционеров, любителей современного искусства. Собственно, смысл кластера в этом и состоит: на одной площадке располагаются разные типы организаций, объединенные по отраслевому признаку и дополняющие друг друга с точки зрения бизнеса и целевой аудитории.

Сейчас у московских творческих кластеров в основном две специализации: дизайн («Флакон» и Artplay)и современное искусство (Винзавод, ЦТИ «Фабрика»). Кластеров пока совсем немного. Это, очевидно, связано с тем, что большинство резидентов просто не имеют возможности платить рыночные ставки за недвижимость. Поэтому наш центр, например, занимается также поддержкой художников, совместно с творческими вузами организуем образовательные программы.

Что касается перспектив, сейчас мы сотрудничаем с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы на предмет закрепления статуса творческого технопарка, что, я надеюсь, откроет целую систему льгот для наших резидентов.

— Есть официальные показатели для оценки вклада творческих кластеров в развитие города?

— Не всегда это можно оценить прямыми и быстрыми экономическими показателями. Отдельно статистика по кластерам не ведется, но Департамент предпринимательства проанализировал креативные индустрии в столице в целом: сейчас зарегистрированы 153 тысячи организаций, в них работают 484 тысячи человек, а суммарно за прошлый год эти компании заработали 1,58 триллиона руб лей.

Мнения экспертов

Игорь Варьяш, руководитель центра НИФИ, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ:

— Бизнес — это люди. А с предприимчивыми людьми в Москве проблем нет. Сюда всегда ехали и продолжают ехать самые активные и амбициозные жители России и ближайших стран. Главный потенциал мегаполиса — они. Вторая важная составляющая бизнеса — это образовавшийся в столице научно-технический потенциал. У нас огромное количество вузов, научно-исследовательских институтов и предприятий, готовых выпускать инновационную продукцию. Такой плотности нет ни в одном городе России, и этот потенциал, конечно, глупо не использовать. Я считаю, что Москве, как крупнейшему в России бизнес-центру, в данный момент необходимо наращивать нематериальные активы.

А именно — образование, науку, медицину, программное обеспечение, то есть экономику знаний. В странах Запада она составляет до 60 процентов всей экономики, а в России, и это не шутка, — около 0,3 процента. Если российская столица пойдет по пути развитых стран, делая ставку на экономику знаний и прирост нематериальных активов, то и возможности для бизнеса, и экономика города однозначно вырастут.

Александр, Строганов, руководитель центра размещения государственного заказа:

— Москва вкладывает огромные средства в строительство дорог, метро, социальной инфраструктуры, в благоустройство, закупку оборудования и медикаментов для поликлиник и больниц. Это поистине гигантские деньги. Госзаказ помогает бизнесу не просто заработать, но, прямо скажем, чувствовать себя очень хорошо.

Сейчас, на мой взгляд, главный вопрос — это дальнейшее развитие конкуренции. Когда на практике доступ к госзаказу получают все компании — это на пользу всему честному бизнесу и всей экономике.

Сергей Смирнов, доктор экономических наук, заведующий центром анализа соцпрограмм и рисков института социальной политики:

— В развитии столичного предпринимательства есть сразу несколько ярко выраженных трендов. Один из главных — меняется формат малого бизнеса. Многочисленные ларьки и магазинчики рядом со станциями метрополитена снесены, но сейчас в тех же переходах метро появляются более цивилизованные киоски.

И задача городских властей, на мой взгляд, дать их арендаторам гарантию, что правила игры в ближайшие годы не изменятся. Второй заметный тренд в торговле — наступление сетевого продуктового ритейла. Сетевых магазинов становится все больше, а число несетевых сокращается. С точки зрения крупного бизнеса — это явный успех, но малому — есть о чем задуматься.

Третья явная тенденция — рост интернет-торговли. Сегодня, например, многие магазины бытовой техники превратились в шоурумы. Покупатели приходят туда, чтобы ознакомиться с товарами, а покупки делают в сети, потому что там дешевле. Поэтому, я считаю, открытие интернет-магазинов — это хорошая возможность для предпринимателей.

Также я бы обратил внимание на бурное развитие банковской сферы. Точнее — кредитования. В Москве растет выдача как авто-, так и ипотечных кредитов. Это логично: уровень жизни москвичей довольно высок, и они могут позволить себе кредитоваться.

Что касается развития производства, то здесь власти довольно успешно стимулируют инновационные предприятия, которые из малого бизнеса уже вырастают в нечто большее.

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