Москвичи стали больше доверять интернет-магазинам

Исследование показало — 8,7 миллиона москвичей по меньшей мере раз в год пользуются различными онлайн-магазинами.

Возраст покупателей варьируется от студенческого до пенсионного. В ходе исследования был проведен опрос, результаты которого показали, что москвичам намного удобнее совершать покупки в Интернете.

Участники опроса объяснили, что такой формат выбора и оплаты товаров экономит время. Кроме того, участники исследования сказали, что ассортимент веб-магазинов намного разно образнее. Жителей столицы также радует удобство в оплате — чаще всего они предпочитают онлайн-платежи.

По мнению руководителя отдела исследований компании Data Insight Бориса Овчинникова, ключевой фактор развития интернет-торговли — это накопление опыта пользователей.

— Если пять лет назад люди еще осваивали Интернет, то сейчас они активно нарабатывают опыт в области онлайн-покупок, — говорит эксперт. — Это хорошо прослеживается на количестве предложений на виртуальных торговых площадках. Мы видим, что в последние два года число категорий, по которым можно сделать онлайн-заказ, стремительно растет. Например, активно развиваются сервисы по доставке продуктов питания. Если раньше эту услугу предлагал только магазин «Утконос», то сегодня заказать еду можно и в магазинах «О’кей», «Перекресток» и других.

А самым быстроразвивающимся сегментом стал сервис по онлайн-бронированию лекарств, который предлагают аптеки. Борис Овчинников отметил, что люди предпочитают заказывать товары через Интернет в целях экономии времени, а также из-за возможности выбирать из большого количества предложений.

— Покупателям не нужно бегать по магазинам и искать самую выгодную цену. В Сети представлен так называемый бесконечный размер полки — ассортимент больше, чем в любом супермаркете или в торговом центре, — говорит аналитик.

По словам члена совета Института развития Интернета Германа Клименко, раньше главной проблемой интернет-магазинов был недостаток доверия со стороны покупателя.

— Считалось, например, что обувь можно покупать только в обычных магазинах — ее надо пощупать, померить. Сейчас же многие продавцы доставляют на дом сразу две или три пары разного размера — если одна из них не подойдет, то курьер заберет ее обратно, — отмечает эксперт.

Клименко отмечает, что в ближайшие десять лет рынок доставки продолжит стремительно расти.

— Это нормальный мировой тренд. Например, в Европе через Интернет продается 70 процентов электроники и 20 процентов продуктов питания. С бытовой техникой в Москве ситуация схожая, а рынок доставки продуктов растет с каждым годом. Постоянно появляются новые сервисы по доставке готовой еды, — сказал эксперт.

КСТАТИ

Большинство веб-магазинов уже обзавелись аккаунтами в социальных сетях. Там они принимают отзывы от покупателей и устанавливают обратную связь. В исследовании рассматриваются перспективы интернет-торговли будущего. Искусственный интеллект, роботы и дроны, 3D-моделирование и печать в скором времени могут прийти на помощь россиянам в совершении покупок.

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