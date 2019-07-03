Онлайн-продажи сотовых выросли на 35 процентов
В общей сложности было продано 1,4 миллиона устройств на общую сумму 27 миллиардов рублей. Данные показатели онлайн-продаж мобильных телефонов стали рекордными за прошедшие три года.
Средняя стоимость такой покупки выросла на три процента, до 19 380 рублей. Самыми популярными телефонами стали модели китайцев Xiaomi и Huawei/Honor, а тройку лидеров закрыли южнокорейцы Samsung.
Самыми доходными стали смартфоны американской Apple. Также, по данным исследования, стал известен и средний ценовой диапазон используемых в России телефонов. Больше всего человек, 42 процента граждан, приобретают смартфоны по цене от 7 до 15 тысяч рублей. Чуть меньше, 28 процентов россиян, — от 15 до 30 тысяч рублей. Сотовыми, стоимость которых достигает 30 и более тысяч рублей, обладают порядка 11 процентов граждан.
По данным исследования, в основном это женщины в возрастной категории от 18 до 25 лет. Около 3 процентов владеют телефонами в самой дешевой ценовой категории — до трех тысяч рублей.
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