Эксперт рассказала, насколько этично сбрасывать чужие звонки

Мобильные телефоны с точки зрения сознания вошли в нашу реальность не так давно. Многие прекрасно помнят, как жили вовсе без гаджетов. За прошедшие 10–15 лет их активного использования правила сложились далеко не все. И тем не менее этические нормы, связанные с применением технологий в повседневной жизни, постепенно начинают задавать тон.

Первое, главное и очевидное: по мобильному телефону в общественном месте, где мы мешаем другим, не разговаривают. Особенно это касается концертов, торжественных мероприятий или спектаклей. В идеале устройство должно быть выключено полностью. Ведь даже вибрация и свет экрана отвлекают окружающих.

Что касается мест массового скопления людей, правильным тоном будет краткий разговор по делу в случае особой необходимости. Лучше всего говорящему отойти в сторону.

Ребром стоит вопрос о том, насколько этично сбрасывать чужие звонки. Здесь определенные тенденции уже намечены. Во-первых, звонок с незнакомого номера сбрасывать неприлично ни при каких обстоятельствах. Подобный жест допустим только в случае особой договоренности, когда вы заранее предупредили человека о том, что в определенное время дня не сможете ответить. Несколько лояльнее это правило работает в разговоре со своими: они поймут и перезвонят.

Как быть, если телефон вы не отключили, а ответить на входящий нет возможности? Коротко скажите: «Перезвоню позже». Этого уже достаточно. Либо вовсе не трогайте звонок: уведомление послужит напоминанием.

Сам по себе звонок даже в эпоху мессенджеров не является вторжением в личное пространство. Телефон придуман для того, чтобы звонить. И если вы разговаривать не настроены, просто его отключите. А включенный телефон — сигнал к тому, что вы готовы ответить.

Смс — это уже дополнительная опция. Лимиты приличий относительно скорости ответа складываются сами по себе, четких правил тут нет. Но вот сам обмен сообщениями возможен только по договоренности.

Если у вас есть телефон незнакомого человека, с которым вам необходимо выйти на связь, следует именно звонить. Начинать беседу с смс — показатель дурного тона. Исключения составляют те моменты, когда человек заранее предупреждает, что звонок следует предупредить сообщением. На крайний случай для письменной коммуникации у нас имеется электронная почта.

Неотъемлемой частью современных телефонов является и фотокамера. Фотографировать, сохранять в памяти впечатления любим мы все, ничего плохого в этом нет. Главное правило — не мешать окружающим своим позированием. Прохожие обычно вполне адекватно реагируют, когда кто-то снимает достопримечательности, намеренно кадр вряд ли кто-то станет портить. Но задерживать огромный людской поток ради одной фотографии не вполне прилично.

И главное, помните: фотографировать можно все, но не всех. Других людей снимать разрешается только с их согласия. Кстати, в некоторых странах — особенно мусульманских — категорически нельзя снимать местных жителей. Понятно, что в кадр с достопримечательностью прохожие попадут в любом случае.

Но фокусироваться на их лицах намеренно не нужно. Точно также спрашивайте разрешение перед тем, как опубликовать фотографию с кем-то, даже если это ваш хороший знакомый.

И с уважением относитесь к просьбам воздержаться от фотографий на массовых, особенно культурных мероприятиях. Нередко там работают аккредитованные специалисты с профессиональными камерами, к которым можно обратиться и получить снимки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Альбина Холгова, ведущая тренингов по этике и деловому этикету:

— Звоня человеку по телефону, обязательно следует поздороваться в форме «Доброе утро, день или вечер», представиться и назвать компанию, которую вы представляете. Заканчивает разговор либо тот, кто был его инициатором, либо тот, кто старше по должности. Деловая беседа по телефону не должна длиться дольше пяти минут.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Ученые из Южной Кореи ввели медицинский термин «цифровое слабоумие». Этим расстройством, в ходе которого теряется способность сосредотачиваться, страдают люди, чье увлечение гаджетами выходит за рамки. А вот страх остаться без смартфона получил название «номофобия».

Читайте также: Производителей смартфонов могут обязать предустанавливать российские приложения