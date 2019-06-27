Производителей смартфонов могут обязать предустанавливать российские приложения
Производители смартфонов, поставляющие свои устройства в Россию, могут быть обязаны устанавливать на них российские приложения. Соответствующую возможность рассматривает Минкомсвязи РФ, передает газета «Ведомости».
— Цель поправок — обеспечить недискриминационный доступ российских разработчиков на глобальный рынок и обеспечивать безопасность использования мобильных устройств, — указано в тексте пояснительной записки к проекту, который, по информации издания, должен быть опубликован для публичного обсуждения в ближайшие дни.
Автоматический доступ российских разработчиков ко всем телефонам и планшетам, реализуемым на территории России, ранее обсуждался Федеральной антимонопольной службой — во многом прохожий проект был представлен ведомством в начале текущего года.
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