«Роскачество» назвало худшие приложения по доставке еды на дом

В «Роскачестве» проверили 24 наиболее популярных мобильных приложения, с помощью которых граждане заказывают продукты онлайн с доставкой на дом. Эксперты обращали внимание как на собственно функциональность приложений, так и на работу службы доставки.

Экспертиза проводилась по 60 критериям, каждый из которых призван помочь максимально объективно оценить корректность поиска товаров, фильтрацию по цене, рейтингу, производителю и стране производства, сортировку, информативность карточек продукции, возможность создания шаблонов продуктовых наборов и доступность различных вариантов оплаты.

По окончании анализа специалисты присваивали приложениям определенную сумму баллов при максимальном значении в пять пунктов.

Выяснилось, что самыми безопасными и удобными приложениями онлайн-супермаркетов на платформе iOS стали «Утконос» (4,2 из 5), OZON (4,38 из 5) и «О’КЕЙ» (4,15 из 5) и на Android — «Утконос» (4,46 из 5), OZON (4,47 из 5) и «Мой Перекресток» (4,3 из 5). Среди служб доставки отметили хорошую работу iGooods, «Инстамарт», golama (4,21 из 5 баллов).

Хуже всего справились GetFaster на Android и SaveTime на iOS.

Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что специалисты «Роскачества» назвали топ-10 смартфонов 2019 года.

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