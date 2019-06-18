Специалисты «Роскачества» назвали топ-10 смартфонов 2019 года
«Роскачество» опубликовало рейтинг, в котором представлена десятка лучших смартфонов этого года.
Исследование проводилось совместно с CRT (International Consumer Research and Testing), Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний.
В общей сложности, организацией протестировано более 400 моделей смартфонов.
По словам представителей «Роскачества», свыше 100 моделей смартфонов уже вышли из продажи.
Испытания показали, что в десятке лучших смартфонов 2019 года Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max, Huawei P30, Samsung Galaxy S10e, iPhone XS, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9.
Самыми важными в исследовании по смартфонам были такие пункты, как качество фото- и видеосъемки, дисплей, производительность, качество прослушивания музыки и звонков, а также удобство использования и прочность.
В «Роскачестве» напомнили, что выбор смартфонов чаще всего зависит от качества снимков, которые можно сделать камерой. Данной категории показателей экспертами присвоен самый большой вес – 25 процентов.
На следующем месте по важности качество дисплея, потому что этой категории параметров присвоили 20 процентов.
Группу параметров производительности эксперты выделили и отдали ей сразу 15 процентов.
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