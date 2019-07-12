Нужно ли Москве доступное жилье

Центробанк обещает — цены на жилье снизятся. Дескать, как только завершится реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», квартиры и дома начнут резко дешеветь. Механизм снижения цен в аналитической записке ЦБ объяснен крайне непонятно и мутно, но уверен, что прогноз делали не бабки у подъезда. И этот прогноз меня очень пугает.

Казалось бы, что плохого, если в Москве появится пресловутое «доступное жилье»? Я скажу вам. Будет ужас. Катастрофа будет. Сейчас средняя цена квадратного метра в столице — около 180 тысяч рублей, что в 2–4 раза выше, чем в регионах. И вот представьте, она упадет. Пусть не до региональной — это в принципе невозможно, но, скажем, тысяч до 100–120 за метр. Что произойдет? В город, население которого и так каждый год растет на 100–150 тысяч, ринутся миллионы людей. Потому что здесь высокая зарплата. Потому что станет можно продать где-нибудь в Ульяновске бабушкину квартиру, занять у родни или банка и купить квартиру в Москве. Ринутся в столицу и те, кто жилье снимает, ибо цены на аренду тоже снизятся — они привязаны к стоимости самой недвижимости.

Хорошо, Москва станет доступнее. Но разве это плохо? Да, и очень. Во-первых, вырастет плотность населения, которая внутри МКАД и так уже одна из самых высоких в мире — более 10 тысяч человек на квадратный километр. А есть спальные районы, где 30–40 тысяч! У нас в метро и так, согласитесь, довольно тесно, а будет вообще жесть. Ну и, понятно, пробки усилятся. Но это еще не самое страшное. Второе следствие — упадут зарплаты. Сегодня в городе более семи миллионов экономически активного населения. А рабочих мест — около 11 миллионов. Частично их закрывают Московская и соседние области. Частично — мигранты. Но все равно людей не хватает. Именно дефицит кадров и порождает высокие зарплаты. Как только этот дефицит исчезнет, они тут же рухнут! Зачем работодателю платить вам 40 тысяч за перебирание в офисе бумажек, если на эту должность резко прибавилось желающих? И вам станут платить 25. Не нравится? Наймем другого — вон сколько соискателей появилось!

Сейчас средняя цена квадратного метра в столице — около 180 тысяч рублей, что в 2–4 раза выше, чем в регионах Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Сегодня — и это подтвердит любой финансовый аналитик — зарплаты в Москве завышены. Работодатель вынужден платить не только за работу как таковую, но и за очень дорогую столичную жизнь. Прежде всего — за аренду жилья или взносы по ипотеке, которые делает работник. Он бы и рад этого не делать, но по-другому просто не получается. Потому что один сотрудник у него из Омска, другой — из Сыктывкара и всем нужно на что-то жить. За 25 тысяч они работать не станут, потому что с учетом аренды жилья этого в Москве ну никак не достаточно. А как только аренда или само жилье резко подешевеют, платить можно станет меньше. Ничего личного, сынок, это рынок. И окажется наша столица сами знаете где. Так что, друзья, пусть жилье лучше стоит дорого.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»