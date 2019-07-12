Лановой оценил планы США бороться с акцией «Бессмертный полк»
• 13:40 • 12 июля 2019
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Василий Лановой отметил, что люди сами решают: принимать участие в подобных акциях или нет
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Актер театра и кино, народный артист СССР Василий Лановой в беседе с «Царьградом» прокомментировал решение США препятствовать распространению акции «Бессмертный полк».
12 июля директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что подобная задача поставлена властями США перед официальными международными центрами.
Подобными действиями Штаты пытаются противостоять РФ.
Василий Лановой выразил сомнения, что США удастся осуществить задуманное.
— Ну как они это будут делать? Это же не мы людей на улицы выгоняем, они сами выходят отдать дань своим отцам и дедам, — отметил актер.
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