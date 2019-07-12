СК проверит информацию о попытке незаконного вселения в квартиру пенсионера в Москве
• 13:45 • 12 июля 2019
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Следователям предстоит провести проверку по факту нарушения прав семьи и принять процессуальное решение
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о попытке нескольких граждан незаконно вселиться в квартиру к московскому пенсионеру.
Ранее один из федеральных телеканалов показал сюжет о том, что в квартиру пожилого мужчины на Дмитровском шоссе насильственно пытаются заселиться некие граждане, якобы выкупившие долю в ней. Кроме того, журналисты рассказали, что пенсионеру и его родственникам поступают угрозы и требования о вымогательстве денег за выкуп доли в квартире.
Следователям предстоит провести проверку по факту нарушения прав семьи и принять процессуальное решение, говорится на сайте СК.
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