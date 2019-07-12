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Транспорт

Запуск МЦД-2 позволит разгрузить пять линий метро на 12 процентов

Егор Павленко
• 14:25 • 12 июля 2019
Благодаря запуску диаметра будет создано более 400 тысяч пассажирских мест в сутки
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Благодаря запуску диаметра будет создано более 400 тысяч пассажирских мест в сутки
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Московский центральный диаметр, который свяжет Нахабино и Подольск (МЦД-2) откроют в конце 2019 — начале 2020 года. Длина линии составит 80 километров. На ней будет 38 станций, с 15 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК и МЖД.

Благодаря запуску диаметра будет создано более 400 тысяч пассажирских мест в сутки. МЦД-2 соединит Нахабино, Красногорск, Подольск и Москву, а также разгрузит пять линий метрополитена на 12 процентов.

На МЦД будут действовать единая билетная система, сервисы и навигация, которые уже реализованы на МЦК. Интервалы между поездами составят пять–шесть минут в часы пик, а работать новая линия будет, как и метро, с 5:30 до 1:00.

Курсировать на МЦД-2 будут современные поезда «Иволга», способные развивать скорость до 120 километров в час. В них будет все для удобства пассажиров: система обеззараживания воздуха, крепления для велосипедов, информационные экраны, Wi-Fi и USB-розетки для зарядки гаджетов. Также поезда оборудуют для маломобильных пассажиров, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД) Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск запустят в ноябре.

Читайте также: Максим Ликсутов: Запуск МЦД позволит увеличить скорость и частоту движения поездов

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