Палеонтологи обнаружили неизвестную науке ящерицу в желудке динозавра
• 15:22 • 12 июля 2019
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Окаменевшие останки были найдены на северо-востоке Китая
Фото: https://twitter.com/currentbiology
Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид древних ящериц. Останки пресмыкающегося сохранились в желудке динозавра-микрораптора, который обитал на территории современного Китая, сообщает «Мир 24».
Обнаруженные животные обитали на земле около 100 миллионов лет назад.
Новый вид получил название Indrasaurus wangi. Ящерица была проглочена динозавром почти целиком. Как сообщают ученые, рапторы охотились примерно так же, как и современные птицы и рептилии.
Специалисты установили, что обнаруженная ящерица относится к особому виду после изучения строения зубов животного.
Источник: mir24.tv
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