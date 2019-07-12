Переводчику трудов Пушкина на английский язык вручили российский паспорт

Джулиану Лоуэнфельду, признанному переводчику произведений классика отечественной литературы Александра Пушкина, вручили паспорт РФ. Церемония состоялась в Государственном историческом музее в Москве.

Документ, подтверждающий получение российского гражданства, вручал министр культуры Владимир Мединский. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон 12 июня — ровно месяц назад.

— Это символично, поскольку это произошло буквально через несколько дней после вашего дня рождения и 220-летия со дня рождения Александра Пушкина, — заметил министр.

Политик оценил заслуги Лоуэнфельда в его работе над ознакомлением англоговорящих граждан с трудами великого русского поэта.

— В России Александра Пушкина называют солнцем русской поэзии, и благодаря вам это солнце светит для миллионов англоязычных читателей, — подчеркнул политик.

После теплых слов он вручил паспорт и поздравил переводчика.

В свою очередь сам Лоуэнфельд высказал несколько слов благодарности и любви к России. Он посчитал нужным отметить, что с получением гражданства РФ по-прежнему остается патриотом США.

Вместе с тем литератор признался, что испытывает гордость стать русским.

— Я горжусь, что я стал русским. Я в России счастлив. Здесь я люблю, здесь я творю. Я чувствую эту потрясающую духовную энергию, глубинную духовность, потребность не только в материальном. Я очень надеюсь, что мне удастся раскрыть правду о России всему миру, — заявил Лоуэнфельд. Об этом пишет агентство «Москва».

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