Разбогатеть, играя в компьютерные игры: как устроен мир киберспорта в Москве

В прошлом году Россия заняла третье место в мире по размеру аудитории киберспортивных мероприятий и трансляций. А в Университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма в Москве открылась даже кафедра по киберспорту. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на тренировке по геймингу и узнала, легко ли разбогатеть, просто играя.

В отличие от подростков, не все люди старшего поколения знают, что такое киберспорт. Это командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. В России признано видом спорта.

«Обучение cs:go (Counter-Strike — прим. «ВМ») с нуля», «закажи индивидуальный тренировочный план, разбери свою игру и выйди на новый уровень», «научу играть в Фортнайт», — такими объявлениями пестрит сайт Avito. Цены за одну тренировку варьируются от 300 до 700 рублей. Я решила обратиться не к частникам, а в школу киберспорта — к ней больше доверия.

О киберспорте я не знала ничего, в компьютерные игры играла всего несколько раз в жизни, а поэтому мир гейминга был для меня, что называется, покрыт мраком.

Школа представляла собой два помещения, где за компьютерами сидели около десяти молодых людей в наушниках и увлеченно стучали по клавишам. Иногда вскрикивая. Чаще — радостно от одержанной победы, иногда разочарованно. Они не замечали ничего и никого вокруг, будто находятся в параллельной вселенной.

— Идеальный возраст для киберспорта — от 13 до 30 лет. Но гейминг — это шаг в неизвестность. Можно чего-то достичь, а можно впустую потратить много времени, — рассказал мне тренер школы Семен Филатов.

Под его руководством мы начали играть в Counter-Strike. Там битва происходит между двумя командами игроков, одна из которых играет роль «террористов», а другая — контртеррористического спецназа. Перед началом каждого матча игроки выбирают карту, на которой будет происходить сражение. Если вы играете за спецназ, то вам предстоит обезвредить бомбу. По словам тренера, за тысячу часов можно получить некую базу знаний, разобраться в структуре игры и ее механике. А дальше все зависит от вашего таланта.

На фото: тренер школы киберспорта Семен Филатов и специальный корреспондент газеты «Вечерняя Москва» Мария Строителева Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Я постигала азы: на каких клавишах должны лежать пальцы, чтобы управлять персонажем, куда нажимать, если надо стрелять, какими клавишами просматривать виды оружия. В общем, пока суд да дело, противник безжалостно убил меня раз пять — даже глазом моргнуть не успела. Неужели смысл игры лишь в том, чтобы просто пострелять?

— Нет, стрелялки — это лишь два процента всей игры. Важна тактика, понимание экономики игры, грамотная трата виртуальных денег, командная работа. Сложился об игре еще один стереотип — якобы она провоцирует агрессию. Для многих, уверен, киберспорт — это возможность самореализоваться. А агрессия тут ни при чем.

За первые десять минут я освоила управление персонажем и уже «не врезалась» в стены, поняла, как стрелять... Процесс действительно затягивал. Хорошо, наверное, вот так играючи еще и деньги за это получать. Кстати, сегодня средняя зарплата профессионального игрока достигает 200–300 тысяч рублей в месяц. Такому заработку можно только позавидовать.

— Разбогатеть дано далеко не каждому. Чтобы выйти на тот уровень, где уже можно зарабатывать, нужно очень много тренироваться — от 5 до 9 часов в день. Вариантов получения неплохих денег множество: выигрывать призовые, участвуя в серьезных турнирах, использовать свою медийность, активно вести социальные сети, где рассказывать о киберспорте. Также можно делать и прямые трансляции игр (стримы) и собирать пожертвования. Но, помимо денег, есть еще один серьезный мотив для игры — постоянное желание побеждать.

Детали

Число зрителей киберспортивных трансляций в России в 2018 году достигло 22 млн человек, об этом говорится в отчете компании NewZoo, которая занимается игровой аналитикой. Объем мирового рынка киберспорта в прошлом году составил 865,1 млн долларов. В 2019 году этот показатель должен превысить 1 млрд долларов. Спонсорами киберспортсменов выступают бренды телеком-рынка, ИТ-компании, глобальные бренды фастфуда и многие другие. Деньги спонсоров идут на зарплаты игроков и организацию тренировок.

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