Читатели «Вечерней Москвы» выбирают лучшего Остапа Бендера

Уже совсем скоро российского зрителя ждут целых две оригинальных премьеры по мотивам произведений Ильи Ильфа и Евгения Петрова об Остапе Бендере — великом комбинаторе.



Rambler Group станет инвестором киносериала «Бендер» по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», где главную роль сыграет Сергей Безруков. Он станет, что называется, духовным отцом, наставником великого комбинатора. На своей страничке в сети «ВКонтакте» актер заявил:



— Фильм «Бендер» для кинотеатров уже снят в прошлом году — это во-первых! Во-вторых, сыграл я там не Остапа, а Ибрагима — догадывайтесь сами! Ну и в третьих, наша история — это приквел, никакого отношения к «12 стульям» и к «Золотому теленку» не имеет! Тем, кстати говоря, и интереснее. Это повествование о том, что было до знаменитых похождений Остапа Бендера. Ося здесь совсем еще юный...



Пока синопсис представляется так: все началось в 1919 году, когда юный Остап Задунайский встретил Ибрагима Бендера — афериста, мошенника и турецкого подданного. Об этом сообщает продюсерская компания «Среда» в социальной сети «ВКонтакте». Их соединила невероятная авантюра — погоня за золотым жезлом, драгоценной реликвией царской России. Ибрагим учит Остапа обаятельно обманывать, выстраивать комбинации, использовать любовь женщин. Тот сопротивляется — он идеалист, презирает воров и только что влюбился в двух прекрасных девушек сразу. Однажды ученик превзойдет своего учителя. И станет тем, кого мы знаем по «Двенадцати стульям» и «Золотому теленку», — знаменитым великим комбинатором Остапом Бендером.



В то же время классический фильм про Остапа Бендера снимается сейчас на киностудии «Мосфильм». Его сыграет Дмитрий Нагиев. Продюсерский центр «Прайм» и кинокомпания «Соливс» заявили, что намерены как можно полнее перенести книгу Ильфа и Петрова на экран, без всяких купюр и сокращений.

В ожидании новых фильмов стоит пересмотреть любимые экранизации истории, которая никогда не надоест. А пересмотрев, снова спорить, кому же из актеров лучше удался характер харизматичного проходимца: бодрому Гомиашвили или отстраненному Миронову? Озорному Фоменко или интеллектуальному Меньшикову? Спор бесконечен, тем более что уже в ближайшее время список пополнится еще двумя фамилиями.

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