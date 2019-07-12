Авария автомобиля с двойным сальто попала на видео
• 20:02 • 12 июля 2019
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Водитель сбежал сразу после аварии
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Камеры видеонаблюдения в Омске зафиксировали необычную аварию. Автомобиль выехал с парковки одного из местных торговых центров, сделал два сальто и опрокинулся набок.
В пресс-службе регионального ГИБДД сообщили, что инцидент произошел 11 июня. После произошедшего водитель ВАЗ скрылся с места аварии, в больницу он не обращался. Видео опубликовано на РЕН ТВ.
В одном из местных пабликов пользователи сравнили лихого водителя с каскадерами супербоевиков.
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