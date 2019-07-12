Мужчина выжил после падения на рельсы на станции «Октябрьская»
• 20:43 • 12 июля 2019
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Движение поездов ввели в график
Фото: Павел Волков, "Вечерняя Москва"
Мужчину, который упал на пути на станции «Октябрьская» Кольцевой линии метро, был передан медицинским специалистам.
— Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд медицинской помощи, приняты меры для извлечения потерпевшего. В настоящее время потерпевший передан медикам, — заявили представители УВД на Московском метрополитене.
Дежурившие на станции сотрудники полиции не допустили нарушений общественного порядка.
В пресс-службе ведомства добавили, что сейчас столичная подземка работает в штатном режиме.
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