Дмитрий Медведев велел кормить школьников вкуснее
Премьер-министр России Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку в Ставрополь, в том числе посетил новую среднюю общеобразовательную школу.
Побывав в столовой образовательного учреждения, глава правительства заявил, что питание учеников должно быть «нормальное, качественное, здоровое и вкусное».
При этом российский премьер отметил, что антураж и обстановка столовой — «сомнений нет» — красивая, сообщает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею оказания адресной помощи семьям, испытывающим финансовые сложности с подготовкой детей к школе. В частности, глава государства заявил о необходимости расширить количество детей, которые смогут бесплатно питаться в школах.
Читайте также: Тематические рестораны появятся в более 100 столичных школах