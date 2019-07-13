Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
• 04:53 • 13 июля 2019
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Леди Гага и Брэдли Купер вместе снялись в фильме «Звезда родилась»
Фото: Кадр из фильма «Звезда родилась»
Певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера — о романе звезд давно ходили слухи, однако их периодически опровергали.
Как оказалось, исполнители главных ролей в фильме «Звезда родилась» уже около месяца живут вместе в доме Купера.
Леди Гага уже вплотную занимается обустройством жилища, которое совсем недавно покинула прежняя пассия Купера, модель Ирина Шейк, сообщает StarHit.
Ранее прошел слух со ссылкой на подругу певицы, что Леди Гага беременна от голливудского актера Брэдли Купера — своего партнера по съемкам в фильме «Звезда родилась». За песню к этой картине Леди Гага удостоилась премии «Оскар».
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