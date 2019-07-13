Скажите спасибо своему «домовенку-Кузе»...

Почему-то, когда сегодня заходит речь о стационарном телефоне, я вспоминаю «киношные» крики вроде: «девушка, соедините меня с номером…». Как будто все, что с ним связано, закончилось еще в начале прошлого века.

Признайтесь, и в ваших головах образ домашнего телефонного аппарата всплывает почти как изображение вымершего доисторического ящера. Да, немало москвичей от стационарной телефонии уже давно отказалось. И я тоже. А ведь 13 июля ей (телефонии) исполнилось всего-то 137 лет! В 1882 году впервые заработали московские телефонные сети.

И все же сегодня стационарный телефон действительно кажется некой окаменелостью. Не радуют новые дизайнерские формы, не удивляют технические «навороты». Разве что любителям антиквариата захочется водрузить в красном уголке своего жилища «осколок», например, советского прошлого. Присев к такому пластмассовому раритету, можно заодно вспомнить и классику: стихи, песни, сложенные про старого друга-домоседа. «Телефон для меня как икона», — надрывался когда-то Владимир Высоцкий. «У меня зазвонил телефон», — нараспев читал Корней Чуковский. «Положь трубку», — почти рычал герой Леонида Куравлева Жорж Милославский в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Вот ведь сохранились у нас такие теплые воспоминания. И уже точно не услышать теперь некогда избитые фразы: «у аппарата» или тем более «на проводе». Кому, зачем привязывать себя к аппарату? Отпала необходимость и тянуть его за длинный провод, чтобы скрыться с ним в своей комнате от любопытных ушей соседей по коммуналке. Все это уже милая, черно-белая с желтушным налетом древность, как прабабушкины фотографии в семейных толстых бархатных альбомах.

И все же сегодня стационарный телефон действительно кажется некой окаменелостью Фото: https://pixabay.com

Или, может быть, я ошибаюсь? Раздаются еще голоса, ратующие за телефонные сети, воспевающие их непререкаемую надежность. Давайте загибать пальцы: надежны, дешевы, безопасны для здоровья. Целых три серьезных преимущества перед мобильной связью! А для бешеных ритмов ХХI века даже таких аргументов недостаточно. Настоящие москвичи по улицам не ходят, а бегают со смартфонами в руках. А дома истинные городские жители, выдохнувшись в этих бесконечных бегах, буквально валятся на свои любимые диваны, ощущая приятную, привычную плоскую твердость все тех же смартфонов — на подлокотниках или журнальных столиках. Все достоинства стационарных телефонов перекрывается главным преимуществом мобильной телефонии — ее именно мобильностью. Вот и я уже давно не могу обойтись без своего мобильника: ни за столом, ни в огороде, ни, представьте себе, в спальне. Хотя один мой приятель тут неожиданно ностальгически вспомнил, как часами у теплой большой трубки с одноклассником делал математику.

— А зачем уроки проговаривать? — удивилась я. — Давно все учащиеся обмениваются фотографиями. Написал пример, сфотографировал и переслал другу. Что может быть проще?

Да уж, в трубку стационарного телефона фотографию даже коленкой не затолкнешь. И все же, в честь дня рождения этого замечательного изобретения человечества всем тем, кто еще остается счастливым обладателем домашнего телефона, я бы посоветовала украсить этого «домовенка-Кузю» какой-нибудь праздничной мишурой. И как вокруг новогодней елочки станцевать, быть может, вокруг него незамысловатый танец со словами благодарности — за все добро, помощь, любовь, которыми он всех нас одаривал более ста лет.

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