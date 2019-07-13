Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться покупными грибами
Роспотребнадзор дал рекомендации покупателям, как правильно выбрать грибы, чтобы не отравиться.
Так, при покупке уже собранных грибов не следует приобретать соленые, сушеные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Не рекомендуется покупать свежие и сушеные грибы в местах стихийной торговли, а также приобретать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях. Грибы, представленные на прилавках рынков и ярмарок, должны предварительно пройти экспертизу.
При покупке грибов в магазинах, необходимо внимательно рассматривать упаковку: они не должны быть испорченными или загнившими. Если упаковка повреждена или она грязная, то такой товар покупать нельзя. Кроме того, не нужно покупать продукт без этикетки, листов-вкладышей или какой-либо информации о товаре, говорится на сайте надзорного ведомства.
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