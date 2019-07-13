Светлана Лобода устроила скандал из-за гримерок на фестивале
• 10:50 • 13 июля 2019
Поделиться:
0
doc7678109abmd2zwaxmoq
Певица выразила недовольство работой организаторов мероприятия
Фото: официальный Instagram Светланы Лободы @lobodaofficial
На фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге произошел скандал с участием певицы Светланы Лободы. Она выразила недовольство работой организаторов мероприятия.
Исполнительнице не понравилось, что ей не выделили VIP-гримерку. На фестивале отмечалась нехватка гримерок, поэтому артисты были вынуждены ютиться в одном помещений по два–три человека, сообщает издание «Невские новости».
Недавно у Светланы Лободы произошел конфликт с певцом Сергеем Лазаревым на премии «Муз-ТВ».
Читайте также: Лобода показала фанатам своего отца в честь его 62-летия
12:1113 июля 2019
12:0213 июля 2019
11:4513 июля 2019
11:4313 июля 2019
11:2513 июля 2019
11:2513 июля 2019
11:2313 июля 2019
11:0513 июля 2019
10:2913 июля 2019
10:0813 июля 2019
09:5213 июля 2019
09:1913 июля 2019
09:0613 июля 2019
08:0213 июля 2019
07:4713 июля 2019
06:5713 июля 2019
06:3213 июля 2019
06:1313 июля 2019
05:5313 июля 2019
05:3513 июля 2019
05:1213 июля 2019
04:3613 июля 2019
03:5813 июля 2019
03:2713 июля 2019
03:0113 июля 2019
02:3513 июля 2019
02:1213 июля 2019
00:3713 июля 2019
00:1513 июля 2019
23:5212 июля 2019
23:3012 июля 2019
23:1812 июля 2019
22:5712 июля 2019
22:3312 июля 2019
22:2912 июля 2019
22:2012 июля 2019
22:2012 июля 2019
22:1012 июля 2019
22:0812 июля 2019
22:0712 июля 2019
21:3812 июля 2019
21:3312 июля 2019
21:0412 июля 2019
20:4912 июля 2019
20:4312 июля 2019
20:0412 июля 2019
19:3912 июля 2019
19:3312 июля 2019
19:3312 июля 2019
19:2012 июля 2019
19:1812 июля 2019
18:5812 июля 2019
18:3412 июля 2019
18:0912 июля 2019
18:0112 июля 2019
17:5112 июля 2019
17:3912 июля 2019
17:3812 июля 2019
17:3112 июля 2019
17:2012 июля 2019
17:1412 июля 2019
17:0912 июля 2019
16:5412 июля 2019
15:5612 июля 2019
15:4012 июля 2019
15:1612 июля 2019
15:1612 июля 2019
14:5912 июля 2019
14:5412 июля 2019
14:2512 июля 2019
13:5012 июля 2019
13:2512 июля 2019
13:0712 июля 2019
12:5612 июля 2019
12:5512 июля 2019
12:4312 июля 2019
12:3712 июля 2019
12:0712 июля 2019