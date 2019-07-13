«Крышу сорвало»: появилось видео задержания подозреваемого в убийстве стюардессы
• 12:28 • 13 июля 2019
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Молодой человек был задержан через два дня после обнаружения тела девушки
Фото: сайт Следственного комитета РФ
МВД России по столице опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве. Им оказался 25-летний житель столицы. Об этом в субботу, 13 июля, сообщается на сайте ведомства.
Молодой человек был задержан вечером в пятницу, 12 июля, через два дня после обнаружения тела девушки. В ходе допроса он дал признательные показания и объяснил причину преступления.
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