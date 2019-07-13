Суд отменил штраф ЦОДД за установку «нестандартных» дорожных знаков
Московский городской суд отменил вынесенное ранее решение о назначении штрафа Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера на «нескоростных» улицах. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ЦОДД.
Ранее СМИ сообщали, что спор между ГИБДД и ЦОДД начался в прошлом году из-за того, что центр установил дорожные знаки уменьшенного размера. Однако суд пришел к выводу, что они не нарушали условия обеспечения безопасности дорожного движения.
— Мы были уверены в своей правоте и поэтому подавали жалобы на постановления суда. Не было зафиксировано ни одного ДТП из-за уменьшенного типоразмера знаков. Кроме того, это давно принятый стандарт в европейских мегаполисах сопоставимых с Москвой, — сообщили в пресс-службе ЦОДД.
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