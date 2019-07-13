Обстрел здания украинского телеканала попал на видео
Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала момент обстрела здания телеканала «112 Украина» в Киеве.
Инцидент произошел на улице Дегтяревской примерно в 3:40. На записи видно, как в стену здания попадает снаряд.
Видео опубликовано на YouTube-канале «Страна.ua»:
Фасад здания поврежден. В результате обстрела никто не пострадал. Произошедшее квалифицировано как террористический акт.
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич назвал этот случай беспрецедентным вызовом новому президенту Украины. По мнению сенатора, это показывает, что ситуацию на Украине никто не контролирует и нет никаких гарантий, что завтра не обстреляют администрацию главы государства, передает РИА Новости.
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