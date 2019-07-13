Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве стюардессы
Щербинский районный суд Москвы в субботу, 13 июля, арестовал Никиту Денина, обвиняемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в одном из отелей в Новой Москве. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе суда.
— Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Никита Денин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), он пробудет под стражей до 10 сентября, — принял решение суд.
Напомним, тело девушки было обнаружено в среду, 10 июля, в номере одного из отелей в Новой Москве. Вечером в пятницу, 12 июля, полиция задержала подозреваемого. По его словам, он совершил преступление по неосторожности во время выяснения отношений.
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