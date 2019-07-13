Зеленского похвалили за то, что он берет пример с Путина
Президент Украины Владимир Зеленский, желая открыть мост, проехав за рулем «Камаза», начал брать пример с российского лидера Владимира Путина. Об этом в субботу, 13 июля, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после затянувшегося ремонта Нового моста через реку Днепр. По словам главы офиса президента Андрея Богдана, украинский президент сам проедет по мосту на «Камазе».
Гемпель напомнил, как Путин открывал Крымский мост за рулем «Камаза» и отметил, что Зеленский начал поступать правильно, беря пример с российского президента.
— Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров. И потом, если Зеленский хочет проехаться на нашем российском «Камазе», то это тоже вызывает уважение, — заявил парламентарий.
Он добавил, что Зеленский в качестве гостя также может проехаться и по Крымскому мосту, что «было бы очень символичным» для него. Об этом сообщает РИА Новости.
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