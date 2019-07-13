Ольга Скабеева отреагировала на внесение Андрея Малахова в базу «Миротворца»
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала внесение ведущего Андрея Малахова в базу «Миротворец».
По ее словам, такое решение является «особой формой шизофрении».
— Малахова вносят на «Миротворец» за то, что он провел российскую программу на российском ТВ. И призывал в рамках этой программы к миру, то есть как призывал — скорее, просто рассказывал, как дружны украинцы и русские, — написала ведущая телеканала «Россия 1».
— Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь, — заключила Скабеева.
Напомним, власти Украины внесли российского телеведущего Андрея Малахова в базу данных «Миротворец» после телемоста между двумя странами. Его обвинили в том, что он принял участие в «информационно-пропагандистской провокации».
Телемост, получивший название «Надо поговорить», между Россией и Украиной состоялся в пятницу. Его транслировал канал «Россия 1». «Миротворец» известен тем, что там размещают данные людей, считающихся «изменниками родины».
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