На кофейной гуще

Идете по центру Москвы или просто оживленной улице? Предлагаю игру: оторвитесь от экрана смартфона и посчитайте, сколько людей вокруг вас держат в руках закрытые стаканчики с кофе. Готов спорить, что не меньше трети, а то и половины! Откуда у москвичей возникла такая фанатичная увлеченность кофе?

Подозреваю, что здесь произошло разогревание спроса большими и средними кофейнями, а десятки тысяч малых почти сразу начали предлагать кофе и кофейные напитки на вынос, в свою очередь, создав спрос на предложении. А заодно и моду.

Самым динамично развивающимся сегментом рынка фастфуда в столице оказались кофейни разных площадей. А самым продаваемым напитком… кофе капучино: 62,6 процента от всех заказов! На втором месте, как и год назад, большой капучино — 11,2 процента! По крайней мере, такая статистика собрана маркетологами столичной выставки кофе-производителей PIR-coffee.

В Москве столь популярный вид малого бизнеса открывается преимущественно на первых этажах жилых домов и офисных зданий на территории от нескольких до 20–30 «квадратов». Как правило, самое дорогое в таком заведении — кофемашина, так что производители отдают их в аренду по льготному тарифу, а то и бесплатно — в обмен на использование кофе и ингредиентов только данной марки и дружественных ей. Стоит открыть в Москве такой бизнес всего лишь за 180–300 тысяч рублей при условии скромности и экономии на всем. Плюс закупка расходных материалов, скромный ремонт и бариста со своими 800 рублей ежедневной зарплаты (не считая чаевых).

Самым динамично развивающимся сегментом рынка фастфуда в столице оказались кофейни разных площадей Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Средний чек, оставляемый при покупке в кофейне, собственно, кофе, а также напитков на его основе, составил в столице 366 рублей при средней цене 136 рублей за стакан капучино и 91 рубль за чашечку эспрессо. Получается, если кофейня расположена удачно, за год можно отбить все понесенные расходы, не особо отказывая себе в небольших радостях жизни. Ну очень приятная бизнес-идея для миллениалов. А потому еще не изживет себя какое-то количество лет.

Конечно, я за развитие нормального малого бизнеса — это одна из немногих возможностей без криминальных вложений и рискованных кредитов под залог унаследованной квартиры стать «самому себе хозяином». Хотя и нервотрепки немало, да и время на свой бизнес тратить придется ежедневно и помногу. Кстати, профессионалы считают, что потенциал этого рынка в столице — порядка 120 миллиардов рублей ежегодно!

Что удручает — так это поведение жертв возникшей моды на уличный кофе. Получается, что москвичи за офисный день (с 9 до 18, например) выпьют такой напиток два–три раза. И даже если не брать никаких закусок в виде маффинов, пончиков, вафель, то остается сам кофе или напиток — не так важно, ледяной по-летнему или жгучий по-зимнему. Крохотные эспрессо навынос как-то не прижились, их обычно пьют за столиком. А за все остальное — 136 рублей в среднем, как я уже отметил.

За рабочий месяц вы самым незаметным образом «пропьете» минимум десять тысяч рублей! Может, имеет смысл покупку кофе с крышкой прекратить и перейти на кофемашину или турку? Десятку можно истратить с куда большим толком!

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»