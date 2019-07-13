Владимир Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что страна не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Его заявление приведено в субботу.
— Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках в том числе Соглашения об ассоциации, мы просто не можем, — приводит ТАСС комментарий Гройсмана.
Так, глава украинского правительство отметил, что речи о возобновлении авиасообщения с РФ в настоящий момент не идет.
Летом прошлого года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что страна намерена прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Потом стало известно, что планируется прекращение лишь пассажирского железнодорожного сообщение с РФ. В связи с чем грузовое железнодорожное сообщение прекращать не планировали.
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