Максим Виторган трогательно поздравил Нино Нинидзе после слухов о романе
• 04:18 • 14 июля 2019
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Максим Виторган подогревает слухи о новой любовной связи
Фото: Фото из Instagram (@mvitorgan)
Российский актер Максим Виторган, который не так давно расстался с телеведущей Ксенией Собчак, трогательно поздравил актрису Нино Нинидзе с днем рождения.
Он выложил ее фотографию в истории в Instagram. На снимке видны голые плечи девушки.
— С днем рождения, ребенок, — подписал снимок Максим Виторган на грузинском языке.
Нино Нинидзе исполнилось 28 лет. В данный момент у нее идет бракоразводный процесс с режиссером и актером Кириллом Плетневым.
Слухи о романе Виторгана с Нинидзе пошли, когда их увидели вместе в театре. Они сидели рядом на спектакле.
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