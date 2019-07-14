Мотострелки ЗВО в ходе учений уничтожили «террористов», устроивших засаду
Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отразили нападение условного противника на колонну военной техники.
В ходе учения на полигоне «Лужский» мотострелки ЗВО уничтожили «террористов», устроивших засаду на лесной дороге.
Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Западного военного округа, по замыслу проводимых учений мотострелки совершали марш на военной технике в район боевого применения. Но неожиданно на лесной дороге колонну встретил сосредоточенный огонь: на маршруте выдвижения группа условного противника устроила засаду для захвата оружия и боеприпасов.
Засада — способ ведения боевых действий, который часто используют террористы из незаконных вооруженных формирований. Бандиты избегают открытого боестолкновения с превосходящими их по мощи регулярными войсками, и именно действия из засад становятся для них основным видом ведения боевых действий. Поэтому военнослужащие должны уметь действовать при отражении коварных нападений противника.
Первой в бой вступила головная походная застава. Получив сигнал о нападении на ГПЗ, командир подразделения принял решение развернуть все подразделения в боевой порядок и уничтожить условного противника. Спешившись, мотострелки заблокировали условное незаконное вооруженное формирование в лесу, отрезав «террористам» все возможные пути отхода. Мощным натиском — огнем на ходу — военнослужащие провели уничтожение «врага» из всех видов стрелкового оружия.
В отработке тактических действий на сложной местности участвовали более 500 военнослужащих мотострелкового соединения общевойсковой армии ЗВО. На учении было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники, среди них — бронеавтомобили «Тигр», армейские грузовики «Урал», беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и модернизированные станции радиосвязи «Артек».
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