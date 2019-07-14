СК начал проверку по делу о гибели жителей Подмосковья в Тверской области
Два жителя Подмосковья погибли в результате крушения дельталета на территории Тверской области. По факту трагедии СК начал проводить доследственную проверку.
Как сообщает старший помощник руководителя столичного межрегионального следственного управления на транспорте ведомства Елена Марковская, дельталет вылетел 13 июля из деревни Владышино. Трагедия произошла на следующий день. Обломки воздушного транспортного средства обнаружили вблизи деревни Киселево Кимрского района.
— На борту находились двое жителей Московской области 1972 и 1964 года рождения, которые в результате крушения скончались, — передает слова Марковской агентство городских новостей «Москва».
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.
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