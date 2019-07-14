Дмитрий Маликов показал, как его сын наводит чистоту в комнате
• 12:55 • 14 июля 2019
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На ролике Дмитрий играет на фортепиано
Фото: Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/dmitriy_malikov/)
49-летний Дмитрий Маликов опубликовал в своем Instagram видеоролик со своим сыном Марком, которого чуть больше года назад родила ему суррогатная мать.
На ролике Дмитрий играет на фортепиано. Однако внимание привлекает не сам музыкант, а его сын на заднем плане.
В то время, пока отец репетировал, Марк решил навести порядок в комнате. Под музыку Маликова ребенок аккуратно переставил все мраморные статуэтки на подоконнике.
— Я бы тоже хотела расти под такую музыку, Марк вырастет гениальным музыкантом, — комментирует видео одна из подписчиц.
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