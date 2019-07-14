Мосгоризбирком выявил почти 15 процентов фальшивых подписей у кандидата в депутаты Мосгордумы Соболь

Мосгоризбирком отказал Любови Соболь в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Соответствующее решение было принято на основании итогового протокола изучения рабочей группой избирательной комиссии по 43 избирательному округу документов, поданных Соболь. Причина отказа – превышающий допустимые 10 процентов «брак» в подписях избирателей: из 4940 собранных подписей 725 (или 14,67 процента) были признаны недействительными. Так, рабочая группа, опираясь на информацию от миграционной службы столицы и выводы экспертов-почерковедов, выявила 23 подписи несуществующих людей, 4 подписи уже умерших москвичей, 24 повторных подписи и 71 подпись с недостоверными паспортными данными.

- Также при поверке рабочей группой подписных листов кандидата выявлено более 250 подписей, которые в силу требований избирательного законодательства Российской Федерации могут быть признаны недействительными в связи с допущенными нарушениями различного характера, - добавили в Мосгоризбиркоме. – Иные нарушения в документах, включая неустранимые, были доведены до сведения кандидата для исправления и не включены в итоговый протокол в качестве основания для отказа в регистрации. В итоговый протокол вошла лишь та часть безусловных нарушений, которая не может быть проигнорирована или устранена после уведомления кандидата.

Окончательное решение по кандидату будет вынесено во вторник, 16 июля, на заседании Окружной избирательной комиссии. По закону, Любовь Соболь может не только лично присутствовать на встрече, но и предоставить обоснованные претензии, возражения и замечания к итоговому протоколу.

- Стоит отметить, что Мосгоризбирком не предъявлял к кандидату претензий в связи с многочисленными нарушениями, допущенными во время подписной кампании, но в рамках разъяснительной работы указывал кандидату и его сотрудникам на недопустимость подобных нарушений и требовал их устранения, - рассказали в пресс-службе Мосгоризбиркома. - Все жалобы и претензии со стороны кандидата рассматривались и удовлетворялись. Например, по заявлению кандидата, была предоставлена охрана МВД для обеспечения безопасности ее агитаторов и пикетов.

Если решение окружной комиссии не устроит Соболь, она вправе обжаловать его в суде.

СПРАВКА

Выбору в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года. Сбор подписей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Каждому кандидату в свою поддержку необходимо было собрать около 5 тысяч подписей. Прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва завершился 6 июля. Список всех зарегистрированных кандидатов будет обнародован не позднее 16 июля.

КСТАТИ

На предстоящих выборах в столичный парламент в трех избирательных округах - №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное) - пройдет эксперимент по электронному голосованию.

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