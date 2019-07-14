Эксперты рассказали, чем туман опасен для человека

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности: к нам пришел туман. Как пришел, конечно, так и уйдет, но что же в нем такого и стоит ли на самом деле чего-то опасаться в связи с тем, что он на нас «надвинулся»? Об этом рассказали «Вечерке» врач-терапевт Елена Топалова и преподаватель естествознания и окружающего мира Елена Чумайкина.

— Удивительно, но это природное явление, причину образования которого изучают в средней школе, многим взрослым людям все равно кажется загадочным и чуть ли не мистическим, — рассказывает Елена Чумайкина. — На самом деле он — всего лишь следствие столкновения теплых и холодных слоев воздуха. Туман возникает тогда, когда первые (теплые слои воздуха) резко остывают с образованием капелек влаги. Туман — это и есть мельчайшие капельки воды. Конденсируясь в холодном воздухе, они «повисают» над землей точно тюлевая штора. Как мы знаем, тюль бывает разным. Бывает почти непрозрачным, а бывает — еле различимым. То же и туман. Видимость в туман изрядно падает, но только когда она уменьшается до километра, начинают говорить о возникновении тумана как природного явления.

С точки зрения способа образования туман можно разделить на туманы испарения и туманы охлаждения. Сначала — о первой категории. Летом, вечерами и ночами, образуются туманы радиационные — не надо пугаться, никакого отношения к радиоактивности и ничего общего с ней они не имеют. Области их возникновения — водоемы, влажные низменности, болота и озера. Механизм образования их прост: за день вода под солнцем («солнечной радиацией») нагревается, ночью, когда солнца нет, вода испаряется и конденсируется в слоях остывающего воздуха. Все же мы знаем эффект «теплого» ночного купания, когда вода ощутимо теплее воздуха.

На побережьях (морских, возле крупных водных объектов) образуются так называемые адвективные туманы — следствие проникновения на остывшую поверхность суши более теплых воздушных масс, скопившихся над водой. Причем область распространения таких туманов не ограничивается только прибрежной полосой, она может достигать сотен километров! В горах же, когда воздушные массы, нагревшись возле поверхности земли, принимаются подниматься вверх, образуются так называемые склоновые туманы.

Туман образуется в следствие столкновения теплых и холодных слоев воздуха Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"

С туманами испарения можно ознакомиться в холодное время года над морскими просторами (над теми участками моря, которые не покрываются льдом), другими водными объектами. Их разновидностью могут быть и смешанные туманы — следствие столкновения разнотемпературных воздушных потоков. Туманы городские — следствие вышеперечисленных причин, усиленные повышенной концентрацией содержащихся в воздухе города частиц пыли и тех же выбросов автомобилей — иногда называют смогом, — рассказывает Елена Чумайкина. — Это слово до недавнего времени в основном использовалось за границей, но сегодня так готовы называть любой туман, «повисший» над городом, хотя это и неверно.

— Сам по себе туман безвреден абсолютно, — объясняет врач-терапевт Елена Топалова. — Если, конечно, речь не идет о смоге, вредном для человека из-за содержащихся в нем примесей. Обычный туман — это просто повышенная концентрация влаги, и при многих заболеваниях им даже полезно подышать в условиях дачи или загородной поездки. Например, некоторым людям-астматикам, которым показан влажный воздух, прогулка в такую погоду будет показана. Правда, нередко люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы, наоборот, страдают от переизбытка влаги.

Но есть у тумана и свои особенности. Первая: он гасит звуки и искажает расстояния, так что на дороге что автомобилисту, что пешеходу или велосипедисту, нужно быть максимально осторожным. Причем искажение может быть колоссальным: вам будет казаться, что объект далеко, а он «нарисуется» прямо перед носом, или, наоборот, покажется в пределах вытянутой руки, а он будет далеко. Момент второй: иногда в туманную пору, совпадающую по времени с цветением, не очень хорошо себя чувствуют аллергики. Но сейчас, правда, цветение практически отсутствует, так что опасности особой в этом смысле нет. Третий момент: у нас опять идет потепление, а значит пусть и не на много, но снизится уровень кислорода в воздухе. А это значит, могут не очень хорошо себя чувствовать гипертоники. Они могут испытывать шум в ушах или слышать «звуки работающего насоса». Как правило, тяжело переносят условия повышенной влажности люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата. «На дождь» и «на туман» могут болеть суставы, их «выкручивают», случаются отеки. К симптомам недостатка кислорода относятся головокружение, слабость, иногда — легкое подташнивание.

Кому-то может показаться смешным, но появление сильного тумана на некоторых людей оказывает морально подавляющее действие, делится наблюдениями Елена Топалова.

— Это связано с количеством света и легко объясняется. Мы очень разные: одни спокойны, другие — возбудимы и эмоциональны. Для всех без исключения важен свет, но на отдельные группы людей он оказывает особое воздействие: в его отсутствие некоторые люди начинают откровенно хандрить. На особо чувствительных людей действует даже туман, мешающий пробиваться активному солнечному свету. Свет искусственный в этот момент не успокаивает: мозг человека отлично различает из какого источника, естественного или искусственного, идет освещение. Сетчатка глаза улавливает и анализирует «раздражитель» и передает сигналы в центральную нервную систему, и организм производит хитроумные коррекции, адаптируя организм к тем или иным световым условиям. В условиях внезапно возникшего тумана могут включаться механизмы так называемой принудительной синхронизации — если организму предстоит каким-то образом отладить свое существование в условиях магнитной бури или сбоя типичных биоритмов. Ну и последнее. Людям с чувствительной психикой желательно в туман воздержаться от прогулок по банальной причине — причудливые «танцы» воздушных масс могут их просто напугать.

Туман гасит звуки и искажает расстояния, так что на дороге что автомобилисту, что пешеходу или велосипедисту, нужно быть максимально осторожным Фото: Игорь Ивандиков, "Вечерняя Москва"

Народные приметы

Что же касается примет, то летом наши предки довольно точно определяли погоду по туману. Так, скажем, подмечали: если над водоемами заклубился туман и принялся подниматься вверх — быть на завтра погоде жаркой. Если туман случился на закате, а потом растаял — день будет теплым и ясным. А вот утренний туман показывает разное: если по утру его будто прибивает к земле или «стелет» к воде — скоро выглянет солнце и погода улучшится, как говорили раньше — распогодится. А если дымка тумана начинает «куриться» вверх — скорее всего, в скором времени начнется дождь. Если солнце взошло, а дымка тумана продолжает висеть над землей, погода может измениться в скором времени самым кардинальным образом. Ну а грибники исстари считали, что если туман лег с вечера — утром надо бежать в лес, будет богатый сбор грибов.

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