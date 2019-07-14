Звезда социальных сетей насмерть разбилась на электроскутере
• 13:52 • 14 июля 2019
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Хартридж была известна своим блогом в социальной сети YouTube
Фото: https://www.instagram.com/emilyhartridge/?hl=ru
35-летняя британская блогер Эмили Хартридж погибла в результате аварии на электроскутере.
Инцидент произошел на юге Лондона, недалеко от дома звезды. Эмили на электроскутере столкнулась с грузовиком. Блогер скончалась на месте, пишет Sun.
Хартридж была известна своим блогом в социальной сети YouTube. На момент гибели блогера на нее были подписаны 340 тысяч человек. Кроме того, она была популярна и в Instagram, где у нее было почти 50 тысяч подписчиков.
Эмили рассказывала своим поклонникам про здоровый образ жизни, публиковала фотогравии и видео тренировок, а также записывала влоги из путешествий.
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