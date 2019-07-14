Украинский парламентарий обвинил своего коллегу в покушении на убийство
Кандидат в депутаты Верховной рады Назарий Чепко на своей официальной странице в социальных сетях обвинил другого кандидата Александра Герегу в покушении на убийство. По словам парламентария, инцидент произошел в ночь на 14 июля.
Чепко говорит, что он получил ножевое ранение в грудь. Также кандидат называет предполагаемую мотивацию нападавшего — месть за «опубликованную правду» об Александре Гереге.
— Сегодня ночью экс-регионал Герега пытался меня убить за опубликованную мной правду о нем. Сейчас основная рана еще немного болит, буду ложиться спать. Детали завтра, — пишет Чепко в Facebook.
Добавим, что доказательств обвинения кандидат в депутаты не приводит.
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